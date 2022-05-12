تشكيل مجلس إدارة “هيئة تطوير الطائف” برئاسة وزير الثقافة

صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعضوية كلٍ من:
ـ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود.
ـ نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد.
ـ المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
ـ الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني.
ـ الدكتور خالد عمر عزام.
ـ ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
وستعمل هيئة تطوير الطائف على تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية المحافظة وإعداد السياسات والرؤى والخطط والدراسات، وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات منها الزراعي والسياحة الريفية، وتنمية القطاعات المختلفة ورفع جودة الحياة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المحافظة. وفق “أخبار 24”.
وتعد محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام، وتعد نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة، وتحتضن مواقع تراثية وتاريخية، ويعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل الميلاد.