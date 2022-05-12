“الصحة”: ثلثا الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها بالزيارة المنتظمة للطبيب

أكدت وزارة الصحة أن ثلثي الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها بالزيارة المنتظمة للطبيب، حيث تكتشف أمراض ومشاكل صحية بالفحص الطبي المنتظم للحامل.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة المنتظمة للطبيب خلال فترة الحمل تقي الأم من فقر الدم، والتهابات المسالك البولية، وتسمم الحمل، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، وسكري الحمل، وحدوث أي عدوى محتملة.
وأضافت أنها تحمي الجنين أيضاً من الوزن المنخفض عند الولادة، والعيوب الخلقية من خلال إعطاء الأم مكمل حمض الفوليك خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إضافة إلى تجنب الولادة المبكرة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الطبيب سيساعد في إدارة مشاكل الحمل الشائعة الأخرى، مثل غثيان الصباح، والإمساك، والبواسير، والتورم، وحرقة المعدة.