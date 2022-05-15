كافد يوقِّع اتفاقية شراكة مع شركة “إم جيه إس هولدينغز” لدعم سلسلة المطاعم التي يحتضنها

أعلن اليوم مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “إم جيه إس هولدينغز”، مجموعة الضيافة الرائدة في المنطقة.
حيث تتيح الاتفاقية لشركة “إم جيه إس” دعم المطاعم المتنوعة التي يحتضنها كافد من خلال توفير مجموعة من أفضل خيارات المطاعم التي يديرها عدد من أبرز الخبرات العاملة في مجال الضيافة في المنطقة.
وتشمل لائحة المطاعم التي تدعمها “إم جيه إس” المطعم الإيطالي الفاخر “إل باريتو” الذي افتُتح عام 2021، ومطعمَي “بلاك تاب” و” أيه أو كاي” المستوحيين من مدينة نيويورك الأمريكية والمقرر افتتاحهما خلال الشهرين القادمين.
ومن بين المطاعم الأخرى التي سيتمّ افتتاحها: “زوما”، و”مستر تشاو”، و”أمازونيكو”، و”بالي هيل” وغيرها من المطاعم التي سيتمّ الإعلان عنها قريبًا.
وفي هذا الإطار، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لكافد: “يتمتّع فريق عمل شركة “إم جيه إس” بخبرة واسعة في توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها.
فالتزامه بالجودة والخدمة هو أساس نجاحه وسيساعدنا على تحقيق مهمتنا المتمثّلة في تعزيز مكانة كافد كوجهة رئيسية في المنطقة في مجالات الضيافة والترفيه تقدّم تجارب استثنائية تبقى محفورةً في الذاكرة. فنحن نتعاون معًا من أجل إنشاء وجهات مطاعم يتذكرها الزوّار ويتردّدون إليها باستمرار.”
من جهته، قال ميلاد س. ناصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة “إم جيه إس”: “يُعد كافد نموذجًا لمنظومة الأعمال المتكاملة وأسلوب الحياة العالمي، ويسعدنا عقد شراكة مع مركز بهذا الحجم والطموحات.
كما نتطلع إلى وضع خبراتنا وعلاقاتنا بمتناول كافد وتزويد المركز بأفضل المواهب والخبرات التي تلاءم رؤيته ليكون وجهة رئيسية وأكثر شمولية تغطي خدماته العديد من القطاعات.”
ويُعدّ كافد مركزًا مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة وهو أحد أبرز مشاريع الرياض الاقتصادية الطموحة. يمتدّ المركز على مساحة أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع في قلب العاصمة، ويضمّ مساحات مكتبية حديثة ومناطق ترفيهية عالمية المستوى ووحدات سكنية فاخرة أقيمت على مساحة 1.6 مليون متر مربع. كما يوفّر كافد مجموعة متنوعة من تجارب أسلوب الحياة المتميزة وخدمة عملاء فريدة. وفق “أخبار 24”.
حول “كافد”
يعتبر كافد وجهة أعمال وأسلوب حياة ببنية تحتية متطورة، وهو تحفة معمارية مستدامة صمّمها أكثر من 25 شركة معمارية رائدة. ويحتوي كافد حاليًا على 64 برجًا و30 مبنى أعادت صياغة الأفق العمراني للعاصمة الرياض.
وتمتد مساحة كافِد على 1.6 كيلو متر مربع، ويوفّر المركز بيئة أعمال تنافسية وأسلوب حياة عصري. كما يعتبر المركز أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على الشهادة البلاتينية لبرنامج “القيادة في الطاقة والتصميم البيئي – LEED Platinum ND” وهي أعلى اعتماد تمنحه الهيئة الرائدة في مجال تقنية المباني الخضراء.
حول “إم جيه إس هولدينغز”
تأسست شركة إم جيه إس القابضة على يد محمد جاوه، وهي مشغّل مطاعم دولي، يركز على العلامات التجارية العالمية التي تعمل في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي وفي أجزاء أخرى من العالم، بالإضافة إلى إنشاء علامات تجارية للتوسع دوليًا.
تتضمن الشركة مجموعة من الخبرات التي لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة وتشغيل وإدارة المطاعم، والتي يتم اختيارهم بناءً على طموحاتهم وشغفهم. تتمثل رسالة المجموعة في مراعاة القيم الأساسية وإنشاء فكرة للتركيز على الموظفين والضيوف والمنتجات.