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رياضة > النصر يعرض على حارسه وليد عبدالله الانضمام للجهاز الإداري
16/05/2022   8:28 ص

النصر يعرض على حارسه وليد عبدالله الانضمام للجهاز الإداري

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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ينوي اتخاذ خطوة بشأن حارس مرمى فريقه، وليد عبدالله.

وقالت المصادر وفقا لـ”الميدان الرياضي” إن إدارة النصر عرضت على الحارس الدولي السابق وليد عبدالله، الانضمام للجهاز الإداري للفريق الكروي الأول، في حال قرر اعتزال الكرة بعد نهاية عقده مع النادي.

يذكر أن نادي النصر، يستعد لمواجهة نظيره الرائد، يوم السبت الموافق 21 من مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمن للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، بـ51 نقطة، خلف الهلال صاحب الوصافة بـ4 نقاط، والاتحاد المتصدر بـ10 نقاط، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

النصر يعرض على حارسه وليد عبدالله الانضمام للجهاز الإداري

رياضة
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