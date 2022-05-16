الأهلي المصري يصدر 8 قرارات بشأن أزمة خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، أنه سيخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في نهاية الشهر الجاري، في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.
واعترض حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.
وبعد المشاورات التي جرت في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي، انتهى الاجتماع بالقرارات التالية:
1- التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليًّا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرًا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي.
2- خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه. علمًا بأن النادي لم يتلقَّ أي مكاتبات من “كاف” بشأنه حتى الآن.
3- التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل ذات المباراة لحين الفصل في الموضوع.
4- الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب، لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الإفريقي للمرة الـ15 يقوم بدوره ومسئوليته تجاه قارته التي يعتز بها.
5- إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الإفريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف. والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة.
6- تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب.
7- التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة الإفريقية، وتحت أية ضغوط. وفق “أخبار 24”.
8- اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه “كاف” لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال.