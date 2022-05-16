طقس الإثنين.. استمرار الحرارة الشديدة على مكة والمدينة وانخفاضها بتبوك والجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (الإثنين)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة والمدينة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.
وأشار إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.