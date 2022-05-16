بجوائز تصل لـ250 ألف ريال.. الصندوق الصناعي يُطلق “هاكاثون الصناعة”

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، إطلاق “هاكاثون الصناعة” الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتصل جوائزه إلى 250 ألف ريال للمراكز الخمسة الأولى، وذلك بالشراكة مع برنامج “صُنع في السعودية”.
وأوضح الصندوق الصناعي أن التسجيل مستمر حتى 11 يونيو المقبل، ويتبع ذلك إعلان الفرق المترشحة للمعسكر الذي سيقام في 16 من الشهر نفسه، في حين سيقام المعسكر التدريبي من 22 حتى 24 يونيو ليُختَتم الهاكاثون في حفل تكريم الفرق الفائزة في 25 من الشهر ذاته.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يهدف من إقامته “هاكاثون الصناعة” إلى توفير منصة تربط أفكار وإبداعات الشباب والفتيات في المملكة باحتياجات المُصنعين الوطنيين؛ لإمدادهم بحلولٍ فعالةٍ للمشكلات التي تواجههم في تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم وصناعة الهوية البصرية.
صندوق التنمية الصناعية السعودي يُطلق “هاكاثون الصناعة”.https://t.co/Z6vWrMGhDZ#واس_اقتصادي pic.twitter.com/iyLb9Xvsmu
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 16, 2022