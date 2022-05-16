حرم سمو أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1443هـ

رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود “حرم سمو أمير منطقة الرياض” اليوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022م حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر لدرجة البكالوريوس والدفعة الرابعة لدرجة الدبلوم والدفعة الخامسة لدرجة الماجستير من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج للعام الجامعي 1443هـ.
واستهل الحفل بالسلام الملكي ثم بمقدمة الحفل ثم بمسيرة الخريجات بعد ذلك أعلنت بداية الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ، ثم كلمة الخريجات عبرن من خلالها عن شكرهن وامتنانهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” الذي أولى الفتيات عناية خاصة ووجه بالاهتمام بهن في شتى المجالات ، عقب ذلك شاهد الحضور عُرض فيلم وثائقي عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وابرز المنجزات التي حققتها.
ثم ألقى سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي كلمته للخريجات قدم فيها شكره الجزيل بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الجامعة لسمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود على تشريفها ورعايتها حفل تخريج بناتها الطالبات ، وقال ” إن النجاح والتخرج مظهران جميلان للحياة يبعثان على الأنس والسرور ويجمعان الأفئدة والقلوب على صعيد الجامعة ابتهاجاً بمناسبة جديدة وإن تكررت كل عام”.
وأكد سعادته أن هذه الرعاية تجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وفقها الله بمشاركة أبناء وبنات الوطن فرحتهم والوقوف خلف كل منجز علمي يساهم في رفعة البلاد وتطورها منوهاً على ما يحظى به التعليم الجامعي من عناية فائقة.
وبين سعادته أن الجامعة ووفق رؤيتها ورسالتها تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لدى الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم العلمية والعملية بما يكفل لهم الإبداع والابتكار والتطور كي يساهمون في رفع دفعة عجلة التقدم نحو المصاف العالية.
واختتم سعادته كلمته للخريجات متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق وأن يساهمن تطوير وتنمية المملكة العربية السعودية من خلال التحاقهن بسوق العمل بما يجعلهن شريكات في نماء الوطن وازدهاره.
وفي ختام الحفل كرمت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود الخريجات الحاصلات على مراتب الشرف وتسلمت سموها درعاً تذكارياً بهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية.