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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير الادارة العامة لدوريات الأمن اللواء / علي بن محمد القحطاني
17/05/2022   8:22 ص

محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير الادارة العامة لدوريات الأمن اللواء / علي بن محمد القحطاني

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١٠/١٥هـ سعادة مدير الادارة العامة لدوريات الأمن اللواء / علي بن محمد القحطاني و يرافقه سعادة مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد / سلطان بن مشاري بن زريبان .

وبحضور سعادة وكيل محافظة الخرج أ/ صقر بن عيسى الدعجاني و مدير شرطة محافظة الخرج بالإنابة العقيد / بندر الحميدي بن بتلا وقائد دوريات الأمن بمحافظة الخرج المكلف المقدم / نايف بن شعوان السبيعي.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بهم واستعرض نمو المحافظة ومراكزها سكانياً وعمرانياً الكببر ، ما يستوجب مواكبته بدعم الدوريات الخرج بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات الأمنية اللازمة, ليقوم بكامل المهام المناطة بهذا الجهاز الحيوي ..وليواكب تطلعات توجيهات ولاة الأمر في تحقيق أعلى درجات الأمن .

من جهته أوضح اللواء القحطاني أن زيارته انما هي للاطلاع عن قرب على أداء قيادة دوريات الخرج والوقوف على احتياجها. وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دائما على أهمية دعم إدارات دوريات محافظات المنطقة بالكوادر والتجهيزات اللازمة وهذا محل عناية واهتمام .

محافظ الخرج يلتقي سعادة مدير الادارة العامة لدوريات الأمن اللواء / علي بن محمد القحطاني

جديد الخرج
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