مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وحالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 9 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 760477 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9121 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع كبير في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 12 حالة جديدة غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 76 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً كبيرًا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 514 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 744841 حالة.