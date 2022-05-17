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جديد المحليات > رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
17/05/2022   2:44 م

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

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هنأ رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

كما حرص نائب الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، على إرسال برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة العافية.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد ونائبه للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم و الازدهار والأمن والأمان تحت قيادة الملك سلمان. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين غادر أول أمس (الأحد)، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

جديد المحليات
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