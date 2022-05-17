“الأرصاد” تنبه لاستمرار الغبار في الرياض والشرقية حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن الأجواء في مناطق الرياض وحائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وأكد استمرار الأتربة المثارة على بعض محافظات هذه المناطق، وقد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.
ونبه باستمرار هذه الحالة حتى الساعة الخامسة مساءً في الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخبير، والحائط والشملي والسليمي والشنان، والغزالة والكهفة، والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق. وفق “أخبار 24”.
بينما تستمر الأتربة المثارة في المنطقة الشرقية وبعض محافظات الرياض حتى السادسة مساء، في حين تستمر حتى السابعة مساءً في الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.