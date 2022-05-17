محافظ الخرج يلتقي سعادة عميد كلية التربية بجامعة الامير سطام بمكتبه بديوان المحافظة

التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي ،بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٠/١٦هـ سعادة عميد كلية التربية بجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز د/ عبدالرحمن بن عبيد الرفدي وبرفقة عدد من طلاب كلية التربية.
في بداية اللقاء رحب المحافظ بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، وأكد أنهم سفراء لأهالي محافظة الخرج وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ، وعلى أهمية الجد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية، والبناء الذاتي للشخصية ، حتى تكون قادرة على العطاء وخدمة بلدهم الكريم المملكة العربية السعودية.
وتدوال الطلاب مع سعادة المحافظ الحوار وطرحوا عليه بعض الأسئلة الاسترشادية، شاكرين له حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتوجيهات الصادقة. وتعتبر هذه الزيارة ضمن برنامج زيارة مسئول التي تقيمه وحدة الانشطة الطلابية بكلية التربية بالخرج . وفي نهاية اللقاء تم التقاط بعض صور تذكارية.