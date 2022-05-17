أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ونستعرض هنا بعضاً من سيرته الذاتية.
المناصب التي شغلها:
شغل الدكتور فهد تونسي عددا من المناصب المهمة على مدى سنوات، منها:
– الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.
– الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030 .
– الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.
– مستشار بديوان ولي العهد للحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان – من عام 2013 حتى 2015م- لتقديم الدعم الفني والإداري والنظامي لولي العهد، والتحقق من تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المجالس واللجان التي يرأسها ولي العهد وتقع ضمن اختصاص الإدارة.
-عمل على المساهمة في مشروع تطوير الإدارة بديوان ولي العهد، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية ووزارة الدفاع.
– لديه خبرات مهنية أخرى منها مدير لمشاريع الحوكمة لعدة جهات وشركات، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التعليمية والتثقيفية لعدد من الشركات في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، كما عمل في نفس المجال لعدد من الكيانات خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
المؤهلات العلمية:
– حصل تونسي على الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، في بريطانيا.
– وقبل ذلك حصل على الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من نفس الجامعة عام 2002م.
– ونال البكالوريوس في هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 2001م.
أبحاث ومحاضرات
كما أن له العديد من الأبحاث العلمية في نظم الحوكمة العالمية وتطبيقها على الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المملكة، وله العديد من الدورات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية والمهنية.
وكان فهد التونسي قد عُين بأمر ملكي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، في20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 .
يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يُعنى بقياس أداء الأجهزة الحكومية، ومؤشرات أداء الأجهزة العامة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة.