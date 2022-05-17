مزارعو “البن” في جازان: الشركة السعودية للقهوة نقلة عالمية.. وتسويق المنتج فرصة للكسب المادي

عبر مزارعو البن في جازان عن سعادتهم بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع الشركة السعودية للقهوة التي تهدف إلى تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة وتطوير الجهود الزراعية المستدامة في منطقة جازان الموطن الرئيسي لبن الأربيكا الأشهر عالميا.
وقال المزارع أحمد جبران المالكي لـ”أخبار 24″، إن مزارع وجبال جازان تنتج أفضل أنواع بن الأربيكا وهو البن الخولاني، مبينًا أن “السعودية للقهوة” ستحدث نقلة نوعية في إنتاج البن السعودي، وستعمل على رفع الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة جدًّا.
من جانبه أوضح سلمان الخالدي “مسوق للبن في جازان” أن جميع أنواع البن الذي تنتجه جبال جازان هو من نوع أربيكا “الخولاني”، حيثُ تختلف الجودة وفقًا للاهتمام بالنبتة من الزراعة إلى الإنتاج، وبهذا يكون إنتاج بعض المزارع ذا جودة أفضل.
وأضاف الخالدي أنه وجد في تسويق المنتج فرصة للكسب وخدمة الأهالي، ومع الوقت أصبح وسيطاً مسوقاً بين المزارع والمستهلك، حيث وجد مردودًا ودخلًا مادياً جيداً، حيث شكل ذلك فرصة للكسب المادي.
وبين أن متوسط إنتاج بعض المزارع يبلغ أكثر من طن من البن الخام، حيثُ يسمى هذا النوع بن “عجوم”، مؤكدًا أن مشكلة وفرة المياه مازالت هي العائق الأول لزيادة الإنتاج في جازان.
وتعد الشركة السعودية للقهوة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتُعنى بمنتج القهوة المحلّي للارتقاء به لمصاف أجود حبوب البن في العالم، كما تدعم تنمية الكفاءات الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وإثراء التراث والثقافة، وإبراز المملكة باعتبارها موطنًا رئيسياً للبن.