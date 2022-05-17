“الأرصاد”: العوالق الترابية تستمر لمدة يومين.. وعاصفة ترابية جديدة تبدأ السبت

استعرض المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، مستجدات العاصفة الترابية المؤثرة على عدد من مناطق المملكة.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن العوالق الترابية لموجة الغبار الحالية ستستمر لمدة يومين على بعض المناطق، متوقعًا أن تؤثر هذه العوالق خلال الساعات المقبلة على الجنوبية الداخلية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ عاصفة ترابية جديدة يوم (السبت) المقبل، مشيرًا إلى أن المركز سوف يتابع مستجدات هذه العاصفة بشكل دوري.
وفيما يخص الآليات المتبعة بتعليق الدراسة بسبب الاضطرابات الجوية، قال القحطاني، خلال في حديث لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هذه الآلية تنطوي على مجموعة من الاشتراطات، تتمثل في أن تتجاوز سرعة الرياح 60 كيلومترًا/ ساعة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية لأقل من كيلومتر، بالإضافة إلى تقييم وزارة التعليم بشأن إمكانية تعليق الدراسة من عدمه، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح في العاصفة الترابية الأخيرة لم تتجاوز 45 كيلومترًا/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بشأن التأخر في إصدار التحذيرات بشأن الاضطرابات الجوية، أكد متحدث “الأرصاد” أن المركز يعتمد مجموعة من الخطوات في الإبلاغ عن الاضطرابات الجوية، بدءًا من المراقبة، ثم التنبيه، ثم التنبيه المتقدم، وأخيرًا التحذير، مشيرًا إلى أن البعض يلاحظ التحذير الأخير فقط من إجراءات الأرصاد.