"صحة الشمالية" تطلق مبادرة لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والاستخدام الزائد للأجهزة الإلكترونية

أطلقت صحة الحدود الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، المبادرة التثقيفية التوعوية “المسرح الصحي”، والتي تستهدف توعية طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بأضرار العادات اليومية السيئة مثل التدخين والاستخدام الزائد للأجهزة الإلكترونية.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطلاب والطالبات على ممارسة العادات الصحية اليومية، مثل الابتعاد عن التدخين وأضراره، والمشي والغذاء الصحي التي تسهم في مكافحة السمنة، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وتُنظم المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وتستمر لمدة يومين على مسرح مجمع إرادة والصحة النفسية بعرعر.
وفق “أخبار 24”.