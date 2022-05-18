“الأرصاد”: استمرار تأثير العوالق الترابية على الرياض ومكة والمدينة حتى السادسة من مساء اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية، في عدة مناطق بالمملكة بينها الرياض ومكة المكرمة حتى الساعة السادسة مساءً.
وأوضحت الهيئة استمرار تأثير العوالق الترابية وما يصاحبها من تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، وتحديدًا في الخرج والدرعية والدلم والعاصمة وحوطة بني تميم وحريملاء والمزاحمية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر أيضًا مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة بالعوالق الترابية، وتدنٍ في مدى الرؤية، حتى الساعة السادسة مساءً، قد تستمر حتى الساعة الثامنة في الباحة.وفق “أخبار 24”.