جارديم: أردت ضم لاعب توتنهام لـ “الهلال”.. واستبعدت “بيريرا” بسبب سلوكه.. وحقبتي أقوى من “دياز”

قال المدير الفني البرتغالي السابق لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، إنه أراد التعاقد مع المحترف البرازيلي بصفوف توتنهام الإنجليزي لوكاس مورا، مشيرًا إلى أن تصرف ماتيوس بيريرا لم يعجبه وطالب باستبعاده.
وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج “في المرمى” مساء يوم أمس (الثلاثاء): “أردت التعاقد مع لوكاس بيريرا من توتنهام ولم أنجح في ذلك، والنادي كان يتابع البرازيلي ماتيوس بيريرا وانضم بعد ذلك إلى الفريق، لكن كان لديه سلوك لم يرقِ لي، واتفقت مع الإدارة على استبعاده قبل أن يعود مجددًا؛ لأن الهلال ناد كبير ولديه وضع يجب أن يحترم من قبل الجميع وأنا من قمت بالحديث عن النيجيري إيغالو، لأنه كان مميزًا في الشباب، وكذلك طلبت جلب سعود عبدالحميد بعد متابعته في أولمبياد طوكيو مع المنتخب السعودي”.
وردّ جارديم على قرار إقالته من تدريب الهلال في فبراير الماضي، قائلاً: “القرار فاجأني، لأنني حققت لقب دوري أبطال آسيا التي هي المنافسة الأهم، ثم فزنا بكأس السوبر أيضًا، وفي ديسمبر تحدثت مع الإدارة وقلت لهم إننا بحاجة إلى دماء جديدة والتعاقد مع لاعبين إلى ثلاثة، والتعاقد مع ميتشايل جاء ليكون بديلاً لسالم الدوسري الذي خاض العديد من المباريات مع الهلال والمنتخب”.وفق “أخبار 24”.
وأردف المدرب البرتغالي: “كاريو لاعب مميز وأعرفه منذ أن كان مع سبورتنغ لشبونة، لكن كان عليه أن يلعب في أميركا الجنوبية مع منتخب بلاده، وعانى من فارق التوقيت ولم يتدرب كثيرًا بسبب الإصابة، وكانت بداية الموسم صعبة بالنسبه له، ومشاكلي في الهلال تمثلت في عدم القدرة على العمل بسبب تواجد الكثير من اللاعبين الدوليين مع السعودية والمنتخبات الأخرى”.
وأتم المدرب صاحب الـ 47 تصريحاته بالتنويه إلى أنه تابع مباراتين للهلال بعد إقالته، مبديا سعادته بالانتصارات التي حققها الفريق مؤخرًا، ورأى أن الفريق بإمكانه تحقيق الدوري وكأس الملك، مشددًا على أن حقبته مع الفريق كانت أقوى من المدرب الحالي دياز، لأنه فاز على أندية قوية في الآسيوية: “ذكرى الهلال جميلة، وتقييمي لتجربتي 8 من 10 بعد أن حققت بطولتين”.
جارديم مدرب الهلال السابق لـ #في_المرمى : الفريق معي كان اقوى في دوري ابطال اسيا pic.twitter.com/wsaFXPH1oF
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 17, 2022
لماذا طلب التعاقد مع ايغالو وماهي ملاحظته على جوميز؟ .. جارديم مدرب الهلال السابق يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/OE9ozlfmaC
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 17, 2022
ما الذي حدث بينك وبين بيريرا وتسبب في ابعاده عن الفريق؟ .. جارديم مدرب الهلال السابق يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/WnR293tmBO
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 17, 2022