طقس اليوم.. استمرار العوالق الترابية على الأجزاء الشرقية والوسطى والغربية وسماء غائمة شمالاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.
وأضاف أن الأتربة سيمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 30 كم/ ساعة.
وبين أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر سيكون من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.