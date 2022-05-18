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18/05/2022   8:28 ص

“الصحة”: لا يوجد ما يسمى “اكتئاب شوال”.. ولهذا قد نشعر بتقلب المزاج في هذا التوقيت

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أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال، مبينة أن سوء المزاج وتقلبه له أسبابه في هذا التوقيت.

وأشارت الوزارة إلى أن سوء المزاج وتقلبه في شوال له سببان؛ أولهما النوم غير المنتظم، مبينة أنه وفقاً لدراسة فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية.

وأضافت أن السبب الثاني لسوء المزاج في هذا التوقيت يتعلق بسوء التغذية، منوهة إلى أن تفويت وجبة واحدة يؤدي لانخفاض نسبة السكر، ما يؤدي إلى الضعف والتعب.وفق “أخبار 24”.

ودعت إلى الحرص على أخذ الاحتياج الكافي من النوم، مع تناول الغذاء المتوازن لصحة نفسية مستقرة، ووقاية أعلى من تقلبات المزاج.

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“الصحة”: لا يوجد ما يسمى “اكتئاب شوال”.. ولهذا قد نشعر بتقلب المزاج في هذا التوقيت

جديد المحليات
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