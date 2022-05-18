بالفيديو.. وكيل فهد المولد يوضح طبيعة المادة التي تناولها اللاعب.. وكيف وصلت له

أفاد وكيل أعمال لاعب الاتحاد فهد المولد، جراح الظفيري، أن المادة التي تناولها اللاعب “مدرة للبول وليست منشطة”؛ إذ يستخدمها بعض اللاعبين لإخفاء مواد منشطة.
وأضاف الظفيري، وفقًا لبرنامج “كورة”: “مع فهد التحاليل لم تثبت تعاطيه أي مواد منشطة أخرى وتكون عقوبة هذه المادة خفيفة وليست مُغلظة والنسبة التي ظهرت بجسد اللاعب لا تخفي أي شيء بجسم اللاعب، تفسير لجنة المنشطات لها أن هذه المادة تخفي بعض العوامل داخل الجسد”.
واسترسل: “اللاعب أخبر جلسة الاستماع بأنه استفسر من طبيب المستشفى عن طبيعة المادة قبل تناولها وأن الطبيب أخبره بمأمونيتها ولجنة الاستماع لم تستمع لأقوال طبيب المستشفى”.
وأتم وكيل أعمال لاعب الاتحاد فهد المولد تصريحاته بقوله: “اللاعب كان مريضًا قبل مباراتي التعاون في القصيم ببطولتي الدوري والكأس وفي يوم السفر دخل المستشفى وكان يؤكد على الطبيب عدم إعطائه أي شيء في جسده، ولكن الطبيب أعطاه حقنة وكان حريصًا على عدم دخول أي شيء في جسده فقال له الطبيب إنها مادة طبيعية”.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.
يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019 /21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.
جراح الظفيري (وكيل أعمال #فهد_المولد): المادة التي تناولها اللاعب “مدرة للبول” وليست منشطة، ويستخدمها بعض اللاعبين لإخفاء مواد منشطة.. ولكن مع “فهد” التحاليل لم تثبت تعاطيه أي مواد منشطة أخرى #كورة_روتانا pic.twitter.com/LU7BFt80NY
— برنامج كورة (@korarotana) May 17, 2022