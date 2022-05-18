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جديد المحليات > لإخلالها بحقوق المستهلك.. “التجارة” تحجب 7 متاجر إلكترونية
18/05/2022   8:27 ص

لإخلالها بحقوق المستهلك.. “التجارة” تحجب 7 متاجر إلكترونية

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أعلنت وزارة التجارة حجب 7 متاجر إلكترونية مملوكة لمؤسسة سعودية، لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، من خلال تضليل المستهلك وعدم الالتزام بحقوقه التعاقدية.

وكشفت الوزارة اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية رصدت من خلال متابعتها الإلكترونية مخالفة هذه المتاجر لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مبينة أن المتاجر تعمل في تسويق منتجات الملابس ومستلزمات المرأة والطفل، والأثاث والأجهزة الإلكترونية.

وشملت المخالفات، عدم إشعار  المستهلكين بصعوبات تسليم وتنفيذ طلباتهم، وعدم تنفيذ طلب إلغاء المشتريات بعد تجاوز المدة المتفق عليها، ورفض المتاجر إعادة المبالغ التي دفعها بعض المتسوقين.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إحالة المتاجر المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، الذي ينص على غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع مزاولة النشاط ونشر الحكم.

لإخلالها بحقوق المستهلك.. “التجارة” تحجب 7 متاجر إلكترونية

جديد المحليات
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