مع الموجات الحارة.. 5 نصائح من الصحة لتجنب ضربات الشمس

وجهت وزارة الصحة 5 نصائح للوقاية من ضربات الشمس، وذلك بالتزامن مع الموجات الحارة التي تشهدها بعض المناطق في المملكة.
وذكرت الوزارة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة يجعل الإنسان عرضة للإصابة بضربة الشمس، مما يؤدي إلى فقد الجسم الكثير من السوائل بسبب كثرة التعرق.
ونصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحاً إلى 3 مساءً، وشرب مشروبات باردة، خصوصا وقت النشاط البدني، واستخدام المظلة الشمسية، والحرص على تغطية الرأس، ولبس الملابس الفضفاضة فاتحة اللون.
وأضافت أن هناك علامات تدل على الإصابة بضربة الشمس، ومنها الصداع والدوخة والعطش والإرهاق، والغثيان، وكثرة التعرق، لافتة إلى أن هناك إسعافات أولية تقدم لمن يعاني هذه الأعراض.
وأبان أن هذه الإسعافات تشمل الدخول لمكان مغلق وبارد، وغسل الرأس والرقبة بماء بارد، ونزع الملابس غير الضرورية مثل الحذاء والجوارب، وشرب ماء بارد على دفعات بسيطة.
وفق “أخبار 24”.