صدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف.
وتحدد شهر شعبان المقبل موعدًا لإقامة المسابقة، وذلك تحت إشراف وتنظيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن المسابقة ستتيح الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس -رحمه الله-. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها، في حين دعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة الاستبانة المخصصة لذلك، وإرسالها على البريد الإلكروني.