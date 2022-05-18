رامون دياز: أتمنى التتويج بالكأس والتشرف بتسلمها من ولي العهد

أعرب المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أمنياته بتحقيق الفوز خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي الفيحاء ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي: “مواجهة النهائي مختلفة، وراحة اللاعبين أكثر عامل ساعدنا بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية”.
وشدد: “أتمنى التتويج بالكأس والتشرف بتسلمها من الأمير محمد بن سلمان أمام الجماهير الكبيرة”
وتقام غدًا (الخميس) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفق “أخبار 24”.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.