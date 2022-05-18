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رياضة > الهلال والفيحاء يرتديان “الزي الأساسي” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
18/05/2022   5:24 م

الهلال والفيحاء يرتديان “الزي الأساسي” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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عُقِدَ اليوم الأربعاء، في مدينة جدة الاجتماع الفني لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالنهائي الأغلى.
وسيرتدي نادي الهلال طاقمه الأساسي “الأزرق” كما سيرتدي نادي الفيحاء قميصه الأساسي “البرتقالي” خلال مواجهة الفريقين.

وتقام غدًا (الخميس) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفق “أخبار 24”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الهلال والفيحاء يرتديان “الزي الأساسي” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

رياضة
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