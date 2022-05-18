الاتحاد السعودي يعتمد 3 جوائز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماده 3 جوائز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بين فريقي الهلال ونظيره الفيحاء.
واعتمد الاتحاد السعودي 3 جوائز في نهائي البطولة المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وهي أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب الحسم، وأفضل لاعب في المباراة.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. وفق “أخبار 24”.