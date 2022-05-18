مدرب الفيحاء رازوفيتش: الهلال الأفضل في آسيا.. وسنتعامل مع الغيابات

شدد المدير الفني لنادي الفيحاء، المدرب الصربي فوك رازوفيتش على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي الهلال ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: “نعرف من هو خصمنا جيداً الذي يعتبر أفضل فريق في آسيا و لكننا نستحق الحضور في هذا النهائي للعب أمام الهلال وسنكون جاهزين بدنيًا و فنيا للمواجهة”.
وأضاف: “لدينا لاعبان مصابان، ولكن يجب أن نتعامل مع هذه الإصابات، والأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز”.
وتابع: “غدا نلعب من أجل الفوز، ويجب أن يكون الدفاع أمام الهلال في أفضل حالاته إضافة إلى الهجوم”.
وتقام غدًا (الخميس) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفق “أخبار 24”.