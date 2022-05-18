الأهلي يراجع العقود لتأمين موقفه

كشفت مصادر، بقيام إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بخطوة من أجل تأمين موقف الفريق وخوفًا من التعرض لأي أزمات قانونية.
وراجعت إدارة الأهلي، بحسب المصادر، كافة عقود اللاعبين للتأكد منها، من أجل تحقيق أهلية المشاركة في المباريات عقب إعادة جدولة الجولات الـ4 المتبقية من دوري المحترفين.
كما راجعت إدارة الأهلي، عقد مدرب الفريق الأوروجوياني سيبولدي الذي تأكد استمراره حتى نهاية الموسم.
ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة. وفق “أخبار 24”.