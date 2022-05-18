محافظ الخرج يدشن الإصدار التوثيقي : “تعليم الخرج والدلم في مئة عام”

بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مديرية المعارف بالمملكة دشن سعادة محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الإصدار التوثيقي : تعليم الخرج والدلم في مئة عام ، ولمحة عن بداية التعليم النظامي بالمملكة وجهود الملك عبدالعزبز في دعم التعليم ورعايته من جمع وإعداد الباحث في تاريخ التعليم بالمملكة أ. عبداللطيف بن محمد المهيني ، وذلك بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج د. خالد بن عبدالله العتيبي ، والراعي للكتاب الشيخ فهد بن محمد بن عمر آل معيقل وابنه سعادة الأستاذ إبراهيم بن فهد المعيقل .
وقد بدأت مراسم التدشين بعرض مختصر من المؤلف عن محتويات الإصدار الذي يتألف من ٤٠٠ صفحة متضمناً معلومات وأرقام وشخصيات عن التعليم بالمملكة بشكلٍ عام وعن التعليم في محافظتي الخرج والدلم ومراكزها بشكلٍ خاص خلال مئة عام ، كما وثّق الإصدار أسماء مؤسسي مدارس تعليم الخرج وأقسامها ومدرائها الحاليين ، ومواقع المدارس وصورها ، كما تضمن الكتاب مجموعة كبيرة من الصور الشخصية والسير الذاتية لعدد من رجال التربية والتعليم .
وأثنى سعادة محافظ الخرج على جهد المؤلف الكبير في الجمع والإعداد ، كما قدم شكره وتقديره لراعي الإصدار على تكفله بطباعة ألف نسخة لتوزيعها مجانا على المهتمين بتاريخ التعليم ورجاله ، بعدها قدم درعاً تقديرياً للراعي ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر حفل التدشين رئيس اللجنة الثقافية بالخرج د. حمدان بن إبراهيم الحارثي و رئيس جمعية تراث الخرج أ. رشيد بن محمد الخرجي والمدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالخرج أ. بدر بن عبدالله السليمان ومشرف الإعلام بتعليم الخرج أ. إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي.