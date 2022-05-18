تعرف على عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد “عبدالله حماد”

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل اليوم (الأربعاء) قرارًا بتعيين عبدالله فيصل حماد عضوًا في المجلس.
ويشغل عبدالله فيصل حماد عضو مجلس الإدارة الجديد حاليًا منصب مدير عام معهد إعداد القادة، ورئيس أكاديمية مهد الرياضية، إضافة إلى عضويته في لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل حماد على البكالوريوس في إدارة تخصص التدريب من جامعة سيرام العليا في فرنسا، كما نال درجة الماجستير الرياضي من كلية يوهان كرويف للدراسات الرياضية في هولندا.
كما حصل على كافة رخص التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ودبلوم التطوير الفني من الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالإضافة إلى عمله مع فريق استكشاف المواهب في أكاديمية آياكس في هولندا.
وعمل كمساعد مدرب لفريق اي جي اف الدنماركي لفئة الناشئين، ومدرب أول لشباب فريق ديسلدوف الألماني، كما عمل مشرفًا على مركز المواهب في أكاديمية أسباير القطرية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تعيين عبدالله فيصل حماد حسب الفقرة 4 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي للمصادقة على التعيين.