“البيئة” تحصل على جائزة الجهة الحكومية الأفضل في قطاع المياه للعام 2021 حول العالم

حصلت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على جائزة الجهة الحكومية الأفضل في قطاع المياه للعام 2021 حول العالم، وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر “قمة المياه العالمية” الذي عُقدت فعالياته في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري.
واستعرض مسؤولو قطاع المياه بالمملكة، أبرز المبادرات في هذا المجال، وحلوله النوعية الداعمة لمسيرة الابتكار والتطوير في صناعة المياه، كما تم إثراء محاور القمة الهادفة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وضمان استدامة وموثوقية موارد المياه العذبة في العالم. وفق “أخبار 24”.
وتقدّم “جلوبال ووتر انتيليجنس” جوائز المياه العالمية في منتدى “قمة المياه العالمية” سنويًا منذ عام 2006، وتُمنح جوائز المنتدى في عدة مجالات، تشمل شركة مياه، وشركة تحلية، وشركة تقنيات مياه، وشركة تقنية متطورة، وأفضل جهة حكومية للمياه، ومحطة تحلية، ومشروع مياه، ومشروع صناعي، ومشروع المياه الذكية وغيرها.