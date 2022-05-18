من خلال 84 ألف وردة.. سلَّة طائف الورد تكسرُ الرقم القياسي السنغافوري في غينيس

كسرت سلّة طائف الورد الرقم القياسي العالمي المسجل في منظمة غينيس العالمية للأرقام القياسية باسم سلّة الورد السنغافورية منذ عام 2018م.
وجاء هذا الرقم القياسي ضمن الأرقام الكبيرة التي سجلها مهرجان “طائف الورد” في نسخته الثانية الذي تحتضنه المحافظة.
وضمت “سلّة” طائف الورد العملاقة 26 نوعاً من أجود أنواع الورد، مشكِّلةً باقة من أكثر من 84 ألف وردة، فيما عمل على بنائها أكثر من 190 شاباً وشابةً من أبناء الطائف، خلال 168 ساعةَ عمل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أبعاد سلّة طائف الورد 12.129 متر طولي، و7.98 متر عرض، وارتفاع 1.297 متر، بينما كانت أبعاد السلّة السنغافورية 9.47 متر طولي، و6 أمتار عرض، وارتفاع 1.2 متر.