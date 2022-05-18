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جديد المحليات > ارتفاع أرباح “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” بنسبة 23% بنهاية الربع الأول 2022
19/05/2022   12:37 ص

ارتفاع أرباح “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” بنسبة 23% بنهاية الربع الأول 2022

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ارتفعت أرباح شركة “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام”، التي تعمل في مجال النشر والإعلام والطباعة والتوزيع من خلال شركاتها التابعة إلى 112.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بـأرباح 91.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 31.8%، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة للربع الحالي نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 15.6%. وفق “أخبار 24”.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2174.5 مليون ريال، مقابل 1.647 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الأرباح المبقاة كما في 31 مارس 2022م مبلغ 1.018.7 مليون ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 104.4 مليون ريال مقابل 119.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12.6%، ومقابل 108.1 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 3.4%.

ارتفاع أرباح “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” بنسبة 23% بنهاية الربع الأول 2022

جديد المحليات
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