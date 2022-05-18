نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “البحر الأحمر” تعلن الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة مدرج المطار الرئيسي بطول 400 كيلومتر
19/05/2022   12:35 ص

بالفيديو.. “البحر الأحمر” تعلن الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة مدرج المطار الرئيسي بطول 400 كيلومتر

+ = -
950

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، الانتهاء من عملية تركيب كابلات إضاءة في مدرج المطار الرئيسي.

وأوضحت أنه تم تركيب كابلات إضاءة بطول 400 كيلومتر في مدرج المطار.

وتشمل أعمال الموازنة الأرضية 11 مليون متر مكعب، ومدرجاً رئيسياً بطول 3.7 كم، بالإضافة إلى مدرج مخصص للطائرات المائية بطول 525 مترًا.

يُذكر أنه المطار المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2023. يضم موقف سيارات معزولاً مخصصاً لسيارات الطوارئ، ومنطقة انتظار للطائرات، تشمل 12 منصة طائرات مائية، و12 أخرى لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية مكتملة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الشركة قد أكدت خلال الأيام الماضية، استمرارية الأعمال التطويرية في مختلف المشروعات، من بينها جسر جزيرة شورى، والذي يعد أحد نقاط الوصول إلى الجزيرة الرئيسية.

بالفيديو.. “البحر الأحمر” تعلن الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة مدرج المطار الرئيسي بطول 400 كيلومتر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.