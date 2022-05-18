بالفيديو.. “البحر الأحمر” تعلن الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة مدرج المطار الرئيسي بطول 400 كيلومتر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، الانتهاء من عملية تركيب كابلات إضاءة في مدرج المطار الرئيسي.
وأوضحت أنه تم تركيب كابلات إضاءة بطول 400 كيلومتر في مدرج المطار.
وتشمل أعمال الموازنة الأرضية 11 مليون متر مكعب، ومدرجاً رئيسياً بطول 3.7 كم، بالإضافة إلى مدرج مخصص للطائرات المائية بطول 525 مترًا.
يُذكر أنه المطار المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2023. يضم موقف سيارات معزولاً مخصصاً لسيارات الطوارئ، ومنطقة انتظار للطائرات، تشمل 12 منصة طائرات مائية، و12 أخرى لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية مكتملة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد أكدت خلال الأيام الماضية، استمرارية الأعمال التطويرية في مختلف المشروعات، من بينها جسر جزيرة شورى، والذي يعد أحد نقاط الوصول إلى الجزيرة الرئيسية.
إنجاز جديد في #مطار_البحر_الأحمر_الدولي، إذ تم الانتهاء من تركيب كابلات إضاءة بطول 400 كم في مدرج المطار الرئيسي. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/z4SpV3DDgN
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) May 18, 2022