رسميا.. اتحاد كرة القدم يوافق على استقالة عبدالله كبوها وتعيين “حماد” عضوًا في المجلس

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الإدارة عبدالله كبوها، لتعيينه مديرًا متفرغًا للشؤون المالية للاتحاد السعودي.
كما أصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بتعيين عبدالله فيصل حماد عضوًا في المجلس.
وقدم المجلس شكره وتقديره لعبدالله كبوها على جهوده التي قدمها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تعيين عبدالله فيصل حماد حسب الفقرة 4 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي للمصادقة على التعيين.