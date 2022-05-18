نهائي كأس الملك: 7 غيابات عن الهلال.. والفيحاء يفقد الثنائي الخطير

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة الهلال والفيحاء، الخميس ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) مباراة الهلال والفيحاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ويدخل الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز والفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش المواجهة المرتقبة وسط عدد من الغيابات المهمة بقوام الفريقين.
غيابات الهلال
يفقد الهلال خلال مواجهة الفيحاء خدمات ٧ عناصر بصفوف الفريق لأسباب مختلفة بين الإيقاف والإصابات.
ويغيب ياسر الشهراني عن المباراة لتراكم البطاقات فيما تعرض محمد كنو للإيقاف لمدة 4 أشهر بسبب أزمة توقيعه لنادي النصر. وفق “أخبار 24”.
ويتمسك الهلال بأمل ضئيل بشأن إمكانية رفع الإيقاف مؤقتاً عن كنو وغادر رفقة بعثة الفريق إلى جدة لخوض اللقاء في انتظار قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.
فيما تحرم الإصابات نادي الهلال من خدمات البيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار.
كما يغيب صالح الشهري ومتعب المفرج وعبد الإله المالكي بعد تعرضهم لإصابات قوية خلال الموسم الجاري.
3 غيابات في الفيحاء
في المقابل يفقد المدير الفني لنادي الفيحاء، المدرب الصربي فوك رازوفيتش 3 لاعبين خلال مواجهة الهلال بسبب الإصابات.
الهلال المدجج بالنجوم قد لا يتأثر كثيراً بالغيابات لكن الأمر مختلف بالنسبة للفيحاء الذي يعاني من غياب الثلاثي، الغاني صامويل أوسو المصاب بتمزق في عضلات البطن من الدرجة الأولى، ومالك عبد المنعم ومخير الرشيدي لتعرضهما لإصابة الرباط الصليبي.
ويمثل غياب أوسو ومالك عبدالمنعم ضربة موجعة لهجوم نادي الفيحاء، حيث يعد الثنائي بمثابة قوة ضاربة في هجوم فريق المدرب رازوفيتش.