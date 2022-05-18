“رازوفيتش” يُجهز “الفيحاء” لمواجهة “الهلال” بالتنظيم الدفاعي والهجومي

أنهى فريق الفيحاء، مساء يوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال اليوم (الخميس) في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).
وشهد المران حضور محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل؛ فوجه كلمة تحفيزيه للاعبين قبل بدء الحصة التدريبية هنأهم فيها بالوصول إلى النهائي الغالي على الجميع والذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين وبتشريف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
وحثّ محافظ المجمعة اللاعبين على مواصلة الأداء المتميز وتقديم المستوى الذي يليق بالحدث الكبير، متمنياً التوفيق للفريق في مواجهة اليوم وتحقيق الإنجاز الذي سيسعد جميع أبناء محافظة المجمعة.
وأجرى الفريق تمرينه الأخير مساء الأربعاء على ملعب الجوهرة الرديف، وتضمنت الحصة تمارين لياقية وقائية ومحطات تكنيكية، تبعتها تمارين ترفيهية. وفق “أخبار 24”.
وفرض المدير الفني فوك رازوفيتش مناورة تكتيكية على منتصف الملعب، تبعها التنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثابتة وركلات الزاوية، واختتم المران بالتسديدات المباشرة وركلات الترجيح.