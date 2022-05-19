وفاة الإعلامي عبدالله الأفندي بعد معاناة مع المرض

توفي الإعلامي والأديب عبدالله بن أحمد الأفندي، مساء أمس (الأربعاء)، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ونعت قناة الإخبارية وعدد من الإعلاميين الفقيد الراحل، مشيرين إلى أنه سوف يتم الصلاة على جثمانه بعد عصر اليوم (الخميس) بمسجد الراجحي في الرياض.
يذكر أن الإعلامي الراحل يعد أحد مؤسسي قناة الإخبارية، كما سبق له العمل كمذيع في الإذاعة والتلفزيون السعودي لسنوات طويلة. وفق “أخبار 24”.
وشهدت مسيرته الإعلامية تقديم عدد من البرامج الحوارية والسياسية والثقافية، منها برنامج حوار عبر الأقمار، وبرنامج حوار الثقافة، كما كان للراحل مشاركات في الأندية الأدبية، وعدد من المؤلفات من بينها كتاب “الباحة مصيف ومشتى”.
فيديو | بعد معاناة مع المرض.. وفاة الإعلامي والأديب عبدالله الأفندي أحد مؤسسي قناة #الإخبارية ومذيع في التلفزيون السعودي لسنوات طويلة pic.twitter.com/5TsqsQ6GtS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2022