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جديد الخرج > محافظ الخرج يستقبل بمكتبة مؤلف كتاب “إن أحببتني فلا تقتلني “
19/05/2022   7:26 م

محافظ الخرج يستقبل بمكتبة مؤلف كتاب “إن أحببتني فلا تقتلني “

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الخبير التربوي أ / عبدالعزيز بن بن سعد الجوير .

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق وبعد ذلك أهدى المؤلف نسخة من كتابه ( إن أحببتني فلا تقتلني ) وقدم شرح عن فصول الكتاب ومحتوياته ومراجعه .

وقد عبر المحافظ عن شكره للجوير لإهدائه هذا الكتاب .. من جانبه قدم أ / عبدالعزيز الجوير شكره وتقديره لسعادة المحافظ .

كما التقى الخبير التربوي أ/عبدالعزيز بن سعد الجوير بسعادة وكيل محافظة الخرج أ/ صقر بن عيسى الدعجاني بمكتبه بديوان المحافظة وأهدى لسعادة نسخة من كتابه.

محافظ الخرج يستقبل بمكتبة مؤلف كتاب “إن أحببتني فلا تقتلني “

جديد الخرج
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