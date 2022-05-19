محافظ الخرج يستقبل بمكتبة مؤلف كتاب “إن أحببتني فلا تقتلني “

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الخبير التربوي أ / عبدالعزيز بن بن سعد الجوير .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق وبعد ذلك أهدى المؤلف نسخة من كتابه ( إن أحببتني فلا تقتلني ) وقدم شرح عن فصول الكتاب ومحتوياته ومراجعه .
وقد عبر المحافظ عن شكره للجوير لإهدائه هذا الكتاب .. من جانبه قدم أ / عبدالعزيز الجوير شكره وتقديره لسعادة المحافظ .
كما التقى الخبير التربوي أ/عبدالعزيز بن سعد الجوير بسعادة وكيل محافظة الخرج أ/ صقر بن عيسى الدعجاني بمكتبه بديوان المحافظة وأهدى لسعادة نسخة من كتابه.