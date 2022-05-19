تضمنت باص “طويق” وعربة “هداج”.. “الهلال الأحمر” يستعرض خطته لموسم جدة

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداته لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم جدة، بخطة شاملة، إضافة إلى دعم المناسبات الرياضية خاصة مباراة كاس خادم الحرمين الشريفين التي تقام اليوم (الخميس) بجدة.
وتتضمن الخطة تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية، من خلال 27 مركزا إسعافيا، في جميع التخصصات الإسعافية من مسعفين وأطباء وأخصائيي طب طوارئ وفنيين والفرق التطوعية التابعة للهيئة.
كما تشارك الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي وهي: باص (طويق) المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات ومتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية.
ومن العربات المشاركة أيضا عربة الكوارث (هداج)، وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحتوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين إضافة إلى 10 حقائب إسعافية والعربة (سند) التي تحتوي على مستهلكات طبية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح فرع الهيئة أن من العربات المشاركة في الخطة عربة (ثريا)، وهي سيارة قيادة وتحكم وفيها غرفة عمليات مصغرة ولديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.
كما شملت الخطة تدعيم المواقع الحيوية للموسم بتمركز لسيارات الإسعاف في المواقع المخصصة للفعاليات لدعم الفرق الإسعافية وسرعة الوصول.