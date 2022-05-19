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جديد المحليات > ​”الداخلية”: تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسـلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام
19/05/2022   7:30 م

​”الداخلية”: تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسـلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام

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علنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسـلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1443هـ.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسـلحة وذخيرة غير مرخصة، وكذلك الأسـلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة المذكورة.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة “أبشر”، مبينةً أن نظام الأسـلحة والذخائر اشتمل على غرامات مالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها. وفق “أخبار 24”.

​”الداخلية”: تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسـلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام

جديد المحليات
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