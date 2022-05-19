هل يمكن للفرد المستقل عن أسرته التسجيل في تعداد السعودية؟ “الإحصاء” تجيب

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الأفراد من المواطنين والمقيمين المستقلين يمكنهم التسجيل بشكل مستقل عن أسرهم في “تعداد السعودية 2022”.
وقالت الهيئة لـ”أخبار 24″ إن نظام التعداد يتيح مشاركة الأفراد من المواطنين والمقيمين لمن يتجاوز عمرهم 18 سنة بشكل مستقل عن أسرهم، في حال رغبتهم بذلك، حيث يمكن استيفاء استمارة التعداد لرب الأسرة أو الفرد عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة من دون زيارة الباحث الميداني.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أطلقت الأسبوع الماضي “تعداد السعودية 2022″، والذي يعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة.