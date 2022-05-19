“مانجا العربية” تشارك في فعالية قرية الأنمي الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط

أعلنت “مانجا العربية” التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” عن مشاركتها في فعالية قرية الأنمي “Anime Village” القرية الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط.
وستقام الفعالية في سيتي ووك على ضوء فعاليات موسم جدة 2022 تحت شعار “أيامنا الحلوة…جاية”، والذي يضم عدداً من المعارض والفعاليات المتنوعة، حيث ستتواجد “مانجا العربية” في الفعالية ابتداءً من 19 مايو الجاري وتستمر قرابة ستة أسابيع.
وتأتي مشاركة “مانجا العربية” كونها الجهة العربية الأولى والوحيدة في ظل تواجد أبرز شركات الإنتاج ودور النشر اليابانية، بجناح خاص يضم شخصيات “مانجا العربية” وحكاياتها المثيرة. وفق “أخبار 24”.
ويقدم طاقم “مانجا العربية” خلال الفعالية عدداً من ورش العمل التي تتضمن كتابة وتأليف القصص وأسس رسم وإنتاج المانجا أو القصص المصورة اليابانية، إضافة إلى مبادئ تعلم اللغة اليابانية، ومقهى مانجا العربية، كما يوفر الجناح نسخاً من مجلات مانجا العربية.
وشكلت “مانجا العربية” منذ انطلاقها العام الماضي نقلة نوعية، كونها أول مشروع من نوعه في المنطقة، حيث حرصت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” على توسيع استثماراتها في نطاق الإنتاجات الإبداعية وتمكين صناعة المحتوى الإبداعي العربي ودعم الابتكار والإبداع.
ويهدف مشروع “مانجا العربية” إلى تمكين الأجيال العربية وتحفيز خيالها وإبداعها؛ من خلال إنتاجات ذات جودة عالية مستوحاة من ثقافة وأصالة القيم السعودية والعربية؛ وأخرى مترجمة من أعمال عالمية أُنتجت في اليابان تُسهم في إثراء المحتوى العربي.