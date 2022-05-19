“النيابة”: نتابع على مدار الساعة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.. وقانوني يوضح العقوبة للمخالفين

أوضح متحدث النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن مركز الرصد النيابي يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الدسيماني لـ “أخبار 24” إن أي نشاط تجريمي يتم رصده في المرحلة الأولى من قبل الفريق التقني لتحليل المعرفات وتحديد تاريخه ومكانه، ثم في المرحلة الثانية يتم رفعه للفريق الفني الذي يكيف هذا الفعل قانونيًا، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر القبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.
وبين أن الإجراء الثالث يكون بإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، لرفع تقرير نهائي للنائب العام ثم يصدر الأمر بتنفيذه.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن كل ما يتم نشره عبر تطبيق “سناب شات” يشمله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويندرج ضمن المادة السادسة، بما في ذلك إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة.
وأضاف أن العقوبة لا تزيد على 5 سنوات سجنا و3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أنه يحق للقضاء إضافة عقوبة التشهير.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت سابقًا لائحة الذوق العام، والتي تشمل 20 مخالفة يشكل ارتكاب أي منها مخالفة تستوجب دفع غرامة مالية، على أن يضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.