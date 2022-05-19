انتخاب المملكة عضواً عن المجموعة العربية في مجلس منظمة “الإيكاو” للطيران المدني

انتُخبت المملكة اليوم الخميس عضواً ممثلًا عن المجموعة العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ27 التي عُقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط.
وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التي طلبت الترشح عبر المجموعة العربية في انتخابات المنظمة التي ستجري أثناء أعمال الجمعية العمومية، التي ستنعقد من 27 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022م بمقر المنظمة بكندا.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس وفد المملكة المهندس صالح الجاسر، أن الفوز يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى دور المملكة الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي؛ والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي.
كما نوه الجاسر بنتائج مؤتمر مستقبل الطيران الذي عُقد الأسبوع الماضي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤكداً أن نتائج المؤتمر ستنعكس إيجابًا على القطاع على المستويين العربي والعالمي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ التي تسعى على الدوام لتعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص، والدولي بشكل عام.