أغلى الكؤوس.. الفيحاء يفسد أفراح الهلال ويتوج باللقب الأول في تاريخه (فيديو وصور)

توج ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، فريق الفيحاء، بلقب كأس الملك، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال.
وفاز الفيحاء على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة، ليدون الفريق البرتقالي نفسه في السجل الذهبي للبطولة.
وسجل اللاعب سالم الدوسري، الهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد تسديدة قوية.
ونجح البديل رامون لوبيز في تسجيل هدف التعادل لفريقه الفيحاء، عند الدقيقة “65” بعد تسديدة قوية سكنت شباك عبدالله المعيوف.
واتجه الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتصدى المعيوف للتسديدة الأولى من لاعب الفيحاء ريكاردو، وسجل رامون لوبيز الركلة الثانية وسجل على الزقعان الركلة الثالثة وتصدى المعيوف للركلة الرابع، وحسم باناجيوتيس اللقاء بتسجيل الركلة الخامسة.
وأضاع إيغالو الركلة الأولى للهلال، وأهدر سلمان الفرج الركلة الثانية، وتصدى ستويكوفيتش للركلة الثالثة من عبدالله الحمدان وسجل مصعب الجوير الركلة الرابعة.
نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #ولي_العهد يتوج فريق #الفيحاء بـ #كأس_الملك لأول مرة في تاريخه#أغلى_الكؤوس 🏆https://t.co/ciQ0uylIQw pic.twitter.com/lIjvvv6gwp
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) May 19, 2022
وصول ولي العهد
ووصل ولي العهد إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وكان في استقباله، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث عُزف السلام الملكي، كما تم استعراض الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية.
ودخل المدير الفني لفريق الفيحاء فوك رازوفيتش، لمواجهة الهلال، بتشكيل مكون من: “ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بامسعود، محمد أبو سبعان، عبدالرحمن السفري، ريكاردو ريلر، سلطان مندش، ترايكوفسكي، باناجيوتس”.
تشكيل الهلال
في المقابل دخل المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، بتشكيل مكون من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريغا، ماتيوس بيريرا، أوديون إيغالو”.
أحداث المباراة
بدأت المباراة بضغط هجومي من الهلال، وأنقذ أحمد بامسعود فرصة تسجيل هدف محقق لنادي الهلال بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الخامسة.
وتصدى حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش لفرصة خطيرة بعد تسديدة أوديون إيغالو في الدقيقة التاسعة.
وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف مؤكد بعدما مرت ضربته الرأسية بجوار مرمى الفيحاء في الدقيقة “11”.
ونفذ فريق الفيحاء ركلة حرة ثابتة انتهت بضربة رأسية من سلطان مندش علت مرمى عبدالله المعيوف في الدقيقة “23”.
ورد موسى ماريغا على محاولة الفيحاء بتسديدة قوية بالقدم اليمنى ولكنها خارج المرمى في الدقيقة “25”.
وحصل لاعب الهلال سالم الدوسري على البطاقة الصفراء بداعي تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة “37”.
وتصدى عبدالله المعيوف لفرصة خطيرة بعد ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
وسجل سالم الدوسري الهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد تسديدة قوية.
وأجرى المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز تبديل مبكر مع بديل الشوط الثاني بدخول مصعب الجوير بدلًا من عبد الله عطيف.
ونجح البديل رامون لوبيز في تسجيل الهدف التعادل عند الدقيقة “65” بعد تسديدة قوية سكنت شباك عبدالله المعيوف.
ومع الدقيقة “74” دفع رامون دياز بالمهاجم عبدالله الحمدان بدلًا من ماتيوس بيريرا وكذلك سعود عبدالحميد على حساب محمد البريك.
وأرسل ناصر الدوسري عرضية حولها موسى ماريغا بضربة رأسية نحو مرمى الفيحاء لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة “79”.
وحرم حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف فريق الفيحاء من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة “89” من المباراة.
وحصل حارس مرمى الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش على البطاقة الصفراء ليطلق بعده حكم اللقاء نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق واللجوء لشوطين إضافيين. وفق “أخبار 24”.
وبدأ الهلال الشوط الإضافي الأول بضغط شديد وكاد سالم الدوسري أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته مرت قريبة من مر مى الفيحاء.
وأجرى الهلال تبديل جديد بدخول البرازيلي ميشايل ديلجادو بدلًا من المالي موسى ماريغا في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.
وانتهى الشوط الأول الإضافي بنتيجة التعادل بعدما تصدى ستويكوفيتش لتسديدة خطيرة من ميشايل ديلجادو.
وأجرى نادي الفيحاء تبديلًا مع بداية الشوط الإضافي الثاني بدخول محمد أبو سبعان بدلًا من يوسف الحربي.
وأرسل سعود عبدالحميد عرضية خطيرة لكن ستويكوفيتش واصل ظهوره المميز وأنقذ الكرة من أمام مهاجمي الهلال.
واستمرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الوقت الإضافي الثاني ويلجا الفريقين لركلات الترجيح.
هدف هلالي أول من سالم#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/ZyWNjWnT5B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
هدف فيحاوي أول من لوبيز#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/1UlAtF4Tf3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
#عاجل| الفيحاء يكتب التاريخ ويتوج بكأس الملك على حساب الهلال 🏆#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/AYPBa8x4hR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022