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رياضة > “الفيصل” يشكر ولي العهد لتشريفه ختام أغلى الكؤوس.. ويوجه رسالة للاعبي الفيحاء والهلال
20/05/2022   12:47 م

“الفيصل” يشكر ولي العهد لتشريفه ختام أغلى الكؤوس.. ويوجه رسالة للاعبي الفيحاء والهلال

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيه الشكر إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتتويجه فريق الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته الكريمة للمباراة النهائية.. وعظيم الامتنان والعرفان للأمير محمد بن سلمان، على تشريفه ختام أغلى الكؤوس”.

كما وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى لاعبي فريق الفيحاء، بعد تتويجهم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخهم، كما واسى لاعبي الهلال.

وكتب وزير الرياضة: “ألف مبروك لفريق الفيحاء الفوز وتحقيق الكأس.. وحظاً أوفر لشقيقه الهلال.. وشكرًا للفريقين على الأداء والمستوى الفني المميز”. وفق “أخبار 24”.

وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفيحاء الفائز الكأس والميداليات الذهبية، والهلال صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

“الفيصل” يشكر ولي العهد لتشريفه ختام أغلى الكؤوس.. ويوجه رسالة للاعبي الفيحاء والهلال

رياضة
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