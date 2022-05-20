طقس اليوم.. استمرار تأثير العوالق الترابية على عدة مناطق بينها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع إمكانية تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.
ونوه إلى استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وكذلك الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.